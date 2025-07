Vom ATSV Erlangen: SC Eltersdorf holt Toptorjäger des Lokalrivalen

Mit diesem Transfer reagiert der SCE auf den Abgang von Alexander Beusch sowie die Ausfälle von Tobias Herzner und Marco Niedermayer. Bei Herzner sind die Knieprobleme aus der vergangenen Saison im Testspiel gegen den 1. FC Herzogenaurach erneut aufgetreten. Niedermayer hat sich eine Zerrung zugezogen und wird den Quecken in den nächsten Wochen fehlen. Deswegen entstand kurzfristig Handlungsbedarf im Offensivbereich.

Der 21-jährige Perera ist offensiv flexibel einsetzbar und kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Flügelpositionen agieren. In der vergangenen Saison war er mit 14 Treffern nicht nur Toptorschütze des ATSV Erlangen, sondern auch einer der tragenden Spieler in einer starken Saison seines Ex-Klubs.



"Ich will sportlich das Maximum aus mir herausholen und freue mich sehr, künftig für Eltersdorf aufzulaufen. Die Gespräche waren super – ich habe richtig Lust auf die neue Aufgabe. Ich will meinen Beitrag leisten, damit wir unsere Ziele am Ende der Saison erreichen", lässt sich Perera bei seiner Vertragsunterschrift zitieren.