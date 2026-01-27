Vom Anpfiff-Förderzentrum zur Nationalmannschaft Anpfiff ins Leben +++ Erfolgsgeschichte David Späth

Ehrgeizig, resilient, fokussiert, verantwortungsbewusst – David Späth besitzt Fähigkeiten, die man mit einem 23-jährigen Profisportler nicht zwingend sofort in Verbindung bringt. Der Handballtorhüter der Rhein-Neckar Löwen hat in seiner Juniorenzeit das Förderprogramm im Kronauer Anpfiff ins Leben Jugendförderzentrum durchlaufen. Daraus entwickelte sich eine inspirierende Erfolgsgeschichte.

In seinem noch jungen Sportlerleben hat David Späth ein derart tiefes Tief durchschritten, was andere Top-Sportler nie erleben müssen. "Ganz ehrlich, da war ich sehr lange mental am Boden, das war eine unfassbare schwere Zeit für mich, in der ich keine Ahnung hatte, ob es überhaupt mit Handball weitergehen kann", sagt der Keeper der Rhein-Neckar Löwen. Kreuzbandriss lautete die niederschmetternde Diagnose im Spätjahr 2021 und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, kamen ein Meniskusriss sowie zwei unvorhersehbare Rückschläge hinzu. "Ich habe vor dem ersten OP-Termin das Pfeiffersche Drüsenfieber bekommen und vor dem Zweiten eine Thrombose", zählt der 202 Zentimeter lange Hüne die weiteren Nackenschläge auf.

Ein Jahr hat es gedauert, bis er sich zurückgekämpft hat und zu einem Bundesliga-Torhüter mit internationalem Format reifte. "Ich bin vielen Menschen sehr dankbar, die mich in dieser Zeit unterstützt und Mut zugesprochen haben", sagt Späth und erwähnt in diesem Zusammenhang explizit den ehemaligen Jugendkoordinator und Jugendtrainer der Rhein-Löwen Löwen, Daniel Haase, "Daniel war für mich immer eine wichtige Bezugsperson." "Schule muss stets die oberste Priorität sein" Heute nennt der Torhüter seine Anpfiff-Zeit einen "Reifeprozess", der ihm nicht nur für seine sportliche, sondern vor allem für seine menschliche Entwicklung sehr viel gegeben hat. Er erläutert: "Deshalb kann ich jungen Talenten nur raten, sich auf die Schule zu konzentrieren, das muss stets die oberste Priorität sein."

Späth selbst hat im schulischen Bereich dank der Anpfiff-Förderung die nötige Unterstützung erhalten, um in der Sinsheimer Max-Weber-Schule sein Berufskolleg erfolgreich abzuschließen. "David ist ein extrem offener und freundlicher Typ, der immer wollte und mir somit die Arbeit leichtgemacht hat", sagt Andrea Rudolf. Die Anpfiff-Jugendkoordinatorin im Kronauer Förderzentrum begleitete ihn von Beginn an bei allen Anforderungen in schulischen Dingen. Sein Fleiß, der ihn im Sport auszeichnet, hat auch in der Schule geholfen. "Wenn es auf die Prüfungen zuging, habe ich es geschafft, mich gut genug vorzubereiten", grinst Späth verschmitzt. Er ist eben ein Wettkampf-Typ, der dann Leistung abliefert, wenn sie vom ihm verlangt wird. Dabei dankt er explizit Andrea Rudolf: "Andrea und alle anderen Personen bei Anpfiff haben immer aufgepasst und mich angespornt, mir ein zweites Standbein mit dem Schulabschluss aufzubauen", erzählt Späth von seiner Anpfiff ins Leben Zeit, in der Spielerinnen und Spieler neben der sportlichen Förderung stets in schulischen Fragen unterstützt werden und beispielsweise bei Bedarf Nachhilfe erhalten. Außerdem helfen die Anpfiff-Jugendkoordinatoren bei der Suche nach der passenden Ausbildung. Da Späths sportlicher Aufstieg im Bundesliga-Tor der Löwen mit der Abschlusszeit in der Schule zusammenfiel, musste er dementsprechend mehr außerhalb der normalen Schulzeiten tun, um die aufgrund des Trainings ausgefallenen Stunden nachzuholen. "Das haben wir zusammen sehr gut hinbekommen", berichtet Rudolf. Für den Schüler und frischen Bundesliga-Profi war doppelte Anspannung angesagt. Er gibt preis: "Nachdem ich schon einige Löwen-Einsätze auf dem Buckel hatte, war ich vielleicht sogar vor den Prüfungen aufgeregter als vor einem Bundesliga-Spiel." Ruhig im Gespräch – ausgelassen auf der Platte Sein Einstieg in den Sport kommt dagegen relativ unspektakulär daher. "Mein zwei Jahre älterer Bruder Mike und ich sind zu unserem ersten Verein TSG Kaiserslautern und haben uns alle Sportarten mal angeguckt, außer Fußball", lacht er. Die Verbindung zum Fußball und speziell zum FCK war auch so schon groß genug, die Familie Späth wohnte einen Steinwurf vom Betzenberg entfernt, wo David und Mike alle zwei Wochen Fanmassen hinaufpilgern sahen. Die Eltern leben heute noch dort, 2018 wurden Mike und David große Brüder, sie bekamen eine kleine Schwester.