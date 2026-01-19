Vom amerikanischen College-Fußball in die Landesliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Landesligist VfL Pfullingen präsentiert einen Zugang. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Mert Asma hat sich in der Winterpause dem VfL Pfullingen angeschlossen und am Samstag beim Trochtelfinger Hallenturnier erstmals mit seinen neuen Sportkameraden gespielt. Mit einem Fußballstipendium, welches der 21-Jährige mit einem für sein Studium notwendiges Auslandssemester an der Spring Arbor University in Michigan verbunden hat, ging es für ihn ein halbes Jahr in die USA. „Ich schon lange davon geträumt, unter den professionellen Bedingungen des amerikanischen College-Fußballs zu spielen“, begründete der Spieler, der sich in der Abwehr und dem defensiven Mittelfeld wohlfühlt, seinen ausgedehnten Ausflug über den großen Teich. Zuvor spielte er bei Pfullingens Ligakonkurrenten SV Croatia Reutlingen.

„Die Art und Weise, wie in Pfullingen Fußball gespielt wird, hat mich sofort angesprochen“, sagt Mert zu seiner Entscheidung für den VfL. „Ich freue mich sehr, für einen Trainer zu spielen, der mich bereits in der Vergangenheit sehr gefördert hat und natürlich sind ein Großteil meines Freundeskreises bereits Teil des Vereins. Das hat die Entscheidung relativ einfach gemacht.“ Für Cheftrainer Albert Lennerth ist der Neuzugang ebenfalls hochwillkommen. „Mert Asma ist ein aggressiver, zweikampfstarker Spieler, welcher uns helfen wird, in der Defensive stabiler zu agieren.“