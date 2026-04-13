Vom Akademie-Talent zum Zweitliga-Debütanten:Der Weg von Edvin Rahmani

– Foto: SK Rapid Wien

Rahmani kam im Alter von 13 Jahren in die Jugendabteilung der Grün-Weißen und durchlief seitdem die gesamte Akademie in Hütteldorf. Als Kapitän der U18 beweist er nicht nur Führungsspielerqualitäten, sondern kam in der ÖFB Jugendliga in der laufenden Saison bereits zu zehn Einsätzen, bei denen er ein Tor verbuchen konnte. Außerdem gab der Mittelfeldmotor am 3. April im Heimspiel gegen den FAC sein Zweitliga-Debüt für Rapid II. Der 17-Jährige ist aber nicht nur auf Klubebene aktiv: Er spielte bislang schon für das österreichische U15-, U16- und U17-Nationalteam. Zuletzt lief er zweimal für die rot-weiß-rote U18-Auswahl auf. Edvin besucht derzeit die dritte Klasse der vierjährigen Handelsschule für Leistungssport, die er voraussichtlich 2027 abschließen wird.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Verlängerung: „Es freut mich sehr, mit Edvin ein vielversprechendes Talent zwei weitere Jahre bei uns zu haben. Als Kapitän der U18 übernimmt er schon in jungen Jahren Verantwortung am Spielfeld. Sein kürzliches Rapid II-Debüt unterstreicht seine gute Entwicklung – dabei wünsche ich ihm auch weiterhin alles Gute.“

Edvin Rahmani selbst meint zur Unterschrift: „Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre beim SK Rapid verlängert zu haben. In Zukunft möchte ich nicht nur immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln, sondern auch meine generelle Entwicklung als Fußballer vorantreiben.“