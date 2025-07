– Foto: Imago

Vom AC Mailand, Sturm Graz und HSV zurück zur alten Wirkungsstätte Merle Kirschstein wechselt zum 1. FFC Turbine Potsdam in die 2. Frauen-Bundesliga Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga 2. Frauen-Bundesliga Potsdam Hamburger SV Merle Luise Kirschstein

Der 1. FFC Turbine Potsdam freut sich, mit Merle Kirschstein eine alte Bekannte im Team begrüßen zu dürfen. Die 22-jährige Verteidigerin, geboren am 13. Dezember 2002 in Hamburg, kehrt nach mehreren Stationen im In- und Ausland an ihre alte Wirkungsstätte zurück und verstärkt ab der Saison 2025/26 die Defensive der Turbinen.

Merle Kirschstein begann ihre fußballerische Laufbahn 2007 beim Walddörfer SV, bevor sie 2012 zum Hamburger SV wechselte. Zwei Jahre später folgte der Schritt zu Turbine Potsdam. Zwischen 2014 und 2021 trug sie bereits das Turbine-Trikot und entwickelte sich zu einer vielversprechenden Spielerin mit großer Übersicht und hoher Einsatzbereitschaft. Während ihrer Zeit bei Turbine besuchte sie die Sportschule in Potsdam und durchlief dort den klassischen Ausbildungsweg im Nachwuchsleistungszentrum: Zunächst spielte sie zwei Jahre in der U15, anschließend zwei Jahre in der U17 und schließlich bis 2021 in der 2. Frauenmannschaft von Turbine Potsdam, die damals in der 2. Frauen-Bundesliga antrat. Nach ihrer ersten Turbine-Zeit wagte Merle 2021 den Schritt ins Ausland zum AC Mailand, mit dem sie sich direkt für die UEFA Women’s Champions League qualifizieren konnte. Auch im darauffolgenden Jahr gelang ihr dieses Kunststück mit ihrem neuen Klub Sturm Graz, wo sie zwei Spielzeiten lang Stammspielerin war. 2024 kehrte sie zurück in ihre Heimatstadt Hamburg und lief in der vergangenen Saison erneut für den HSV auf – gekrönt vom Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale 2025.

Mit der Erfahrung aus internationalen Wettbewerben und starken Leistungen auf nationaler Ebene bringt Merle Kirschstein reichlich Qualität in die Turbine-Defensive. Ihre Rückkehr steht nicht nur für sportliche Ambitionen, sondern auch für eine emotionale Verbindung. „Ich freue mich sehr wieder nach Potsdam, zurückzukehren. Ich möchte mit meinen Erfahrungen, die ich sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene, in den letzten Jahren sammeln durfte, die Mannschaft unterstützen und zu maximalen Erfolgen verhelfen“, so Merle Kirschstein.