Vom Abwehrchef zum Cheftrainer: Daniel Karli übernimmt Tur Abdin

Beim SV Tur Abdin sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Verein hat die Nachfolge auf der Trainerbank frühzeitig geregelt: Daniel Karli wird zur Saison 2026/27 neuer Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft. Der langjährige Abwehrchef und frühere Leistungsträger des Vereins tritt damit die Nachfolge von Christopher Demir an, der seinen Rückzug aus dem Traineramt zum Ende der laufenden Spielzeit angekündigt hat.

Verein findet schnell Nachfolger Nachdem Demir intern seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben hatte, machte sich der Verein auf die Suche nach einer Lösung für die kommende Spielzeit – und wurde dabei im eigenen Umfeld fündig. Mit Daniel Karli übernimmt eine Persönlichkeit, die den Klub seit vielen Jahren prägt. Der künftige Cheftrainer ist im Verein bestens bekannt. Als Spieler lief Karli in mehreren Zeiträumen für die erste Mannschaft auf: von 2006 bis 2008, 2013 bis 2016 sowie von 2017 bis zu seinem Karriereende im vergangenen Jahr. In dieser Zeit entwickelte sich der frühere Abwehrchef zu einem zentralen Bestandteil der Mannschaft und zu einer der prägenden Figuren im Klub.

Verbindung zum Verein nie verloren Auch nach seinem Karriereende blieb Karli dem SV Tur Abdin eng verbunden. Statt sich aus dem Vereinsleben zurückzuziehen, übernahm er direkt Verantwortung im Trainerbereich. Seit dem vergangenen Jahr steht er als Cheftrainer der zweiten Herrenmannschaft an der Seitenlinie. Das Team hatte zuvor den Aufstieg aus der 1. Kreisklasse in die Kreisliga geschafft und hält sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Liga.