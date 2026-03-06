Vom Abwehrchef zum Cheftrainer: Daniel Karli übernimmt Tur Abdin

Beim SV Tur Abdin sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Verein hat die Nachfolge auf der Trainerbank frühzeitig geregelt: Daniel Karli wird zur Saison 2026/27 neuer Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft. Der langjährige Abwehrchef und frühere Leistungsträger des Vereins tritt damit die Nachfolge von Christopher Demir an, der seinen Rückzug aus dem Traineramt zum Ende der laufenden Spielzeit angekündigt hat.
Nachdem Demir intern seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben hatte, machte sich der Verein auf die Suche nach einer Lösung für die kommende Spielzeit – und wurde dabei im eigenen Umfeld fündig. Mit Daniel Karli übernimmt eine Persönlichkeit, die den Klub seit vielen Jahren prägt.
Der künftige Cheftrainer ist im Verein bestens bekannt. Als Spieler lief Karli in mehreren Zeiträumen für die erste Mannschaft auf: von 2006 bis 2008, 2013 bis 2016 sowie von 2017 bis zu seinem Karriereende im vergangenen Jahr. In dieser Zeit entwickelte sich der frühere Abwehrchef zu einem zentralen Bestandteil der Mannschaft und zu einer der prägenden Figuren im Klub.
Auch nach seinem Karriereende blieb Karli dem SV Tur Abdin eng verbunden. Statt sich aus dem Vereinsleben zurückzuziehen, übernahm er direkt Verantwortung im Trainerbereich.
Seit dem vergangenen Jahr steht er als Cheftrainer der zweiten Herrenmannschaft an der Seitenlinie. Das Team hatte zuvor den Aufstieg aus der 1. Kreisklasse in die Kreisliga geschafft und hält sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Liga.
Damit sammelte Karli erste wichtige Erfahrungen im Herrenbereich als Trainer – Erfahrungen, die nun den nächsten Schritt ermöglichen.
Neben seiner Tätigkeit bei der zweiten Mannschaft war Karli auch als Jugendleiter im Verein aktiv. Diese Arbeit im Nachwuchsbereich verschaffte ihm zusätzliche Einblicke in die sportliche Entwicklung des Vereins und den strukturellen Aufbau im Klub.
Darüber hinaus verfügt der künftige Cheftrainer über die B-Lizenz, was seine fachliche Ausbildung unterstreicht. Der Verein betont, dass Karli bereits während seiner aktiven Laufbahn durch ein ausgeprägtes taktisches Verständnis aufgefallen sei – eine Qualität, die nun auch an der Seitenlinie gefragt sein wird.
Mit der Entscheidung für Karli setzt der SV Tur Abdin bewusst auf eine interne Lösung und auf Kontinuität. Der frühere Spieler gilt im Verein seit Jahren als hochgeschätzte Persönlichkeit – sowohl auf als auch neben dem Platz.
Als langjähriger Leistungsträger, ehemaliger Kapitänstyp in der Defensive und nun als Trainer bringt er eine besondere Nähe zum Klub mit. Diese Verbindung dürfte eine wichtige Rolle spielen, wenn er zur kommenden Saison die Verantwortung für die erste Mannschaft übernimmt.
Für den SV Tur Abdin beginnt damit eine neue Phase – mit einem Trainer, der den Verein wie kaum ein anderer kennt und dessen sportliche Entwicklung bereits über viele Jahre hinweg begleitet hat.