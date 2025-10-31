Vom Absturz zum Aufschwung: SG Sossenheim vor Topspiel gegen Zeilsheim

Frankfurt. Nach Jahren des sportlichen Rückschlags ist bei der SG Sossenheim wieder Aufbruchstimmung zu spüren. Von 2019 bis 2023 spielte der Verein aus dem Frankfurter Nordwesten noch in der Kreisoberliga, ehe der bittere Gang über die A- bis in die B-Liga Main-Taunus folgte. In der Vorsaison reichte es zu Platz fünf – nun steht die SGS vor dem Spitzenspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Tabellenführer DJK Zeilsheim auf Rang zwei und darf wieder vom Aufstieg träumen.

Die Mannschaft kennt sich und hat aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt. Jetzt streben wir den Aufstieg an“, sagt Abteilungs- und Jugendleiter Giuseppe Fazio, der gleichzeitig die eigene A-Jugend, die eine Spielgemeinschaft mit der SG Höchst bildet, trainiert. Seine beiden Söhne Rocco und Adriano gehören zudem zum Kader der ersten Mannschaft.

Auch das Trainerteam blieb zusammen: Andreas Blicke, Christian Risoleo und Christian Walter (Spielertrainer) bilden bereits seit vier Jahren ein eingespieltes Trio. „Wir haben den Großteil der Mannschaft gehalten und sie mit ein paar A-Jugendspielern ergänzt, die wirklich Lust haben, in der ersten Mannschaft zu glänzen. Die Mischung passt“, so Fazio.

Ein wichtiger Faktor ist Rückkehrer Davide Benincasa, der vom Kreisoberligisten BSC Kelsterbach kam und bereits an neun Toren direkt beteiligt war. „Wir sind froh, dass er zurück ist“, betont Fazio. Benincasa spielte bereits in der Saison 2021/2022 - damals noch Kreisoberliga - für die SGS.

Nach der jüngsten 3:5-Niederlage gegen Roter Stern Hofheim soll das Duell mit Spitzenreiter Zeilsheim nun die richtige Reaktion zeigen. „Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel am letzten Sonntag gelernt haben. Wir wissen, dass uns da ein starker Gegner erwartet. Zuhause müssen wir aber die Punkte holen“, fordert Fazio.

Nach Doppelabstieg Stimmung nun positiver

Die Stimmung im Verein sei nach den schwierigen Jahren wieder deutlich positiver, nach dem Training stärke gemeinsames Fußballgucken den Zusammenhalt. „Die Stimmunf war schon im Keller, das haben wir auch in der Jugend gemerkt. Jetzt merkt man, dass wieder Spaß da ist“, sagt Fazio. Mittel- bis langfristig wolle sich die SGS wieder in der A-Liga etablieren – und ihren Nachwuchsspielern eine Perspektive bieten. Mit einem Sieg am Sonntag kann die SGS an Zeilsheim vorbeiziehen und neuer Tabellenführer werden - ein wichtiger Schritt, wenn es mit dem Aufstieg klappen soll.