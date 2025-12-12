Das Trainerteam des SV Großrudestedt blickt erneut zuversichtlich in Richtung Klassenerhalt. – Foto: Marlen Rzehak

Vom Abstiegskandidaten zum Seriensieger Mit dem Duell gegen Großengottern schließt sich für den SV Großrudestedt der Vorhang der Hinrunde. Geht die Siegesserie weiter?! Nico Rödiger

Wer hätte das gedacht?! Neun Punkte aus drei Spielen holte Großrudestedt und schob sich innerhalb von wenigen Wochen auf Rang 11 vor. Der Platz in "Rodderscht" hat sehr gelitten in den letzten Wochen, gerade gegen Mühlhausen. "Wir müssen sehen ob wir spielen können…" so die ungewisse Aussage von Trainer Nico Rödiger.

Dennoch wollen wir einen Blick auf den Seriensieger werfen, der nach den Niederlagen in Artern und gegen Sömmerda neue Erkenntnisse erlangt hat und nun auf dem Platz die Lösungen präsentiert. Nico Rödiger freut es, dass seine Jungs so schnell die Kurve bekommen haben. "Gerade nach dem Spiel in Artern, als wir zur Halbzeit mit 2:1 geführt haben und am Ende mit 2:4 verlieren, haben wir miteinander gesprochen und analysiert was nicht funktioniert und in welchen Bereichen wir uns klar verbessern müssen. Danach war zu erkennen, dass die Jungs das Grundprinzip und den Weg, den wir einschlagen wollen, verstanden haben." Eine so schnelle Wende ist für einen Aufsteiger im zweiten Jahr nicht selbstverständlich, ebenso wenig wie eine plötzliche Punkteexplosion. Doch nach den Siegen in Arenshausen und Siemerode folgte der Coup zuhause gegen Mühlhausen. "Die Matchpläne sind in allen drei Spielen aufgegangen." so die kurze und kappe Analyse des Trainers.