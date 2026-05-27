Vom Abstiegskampf ins Zukunftsprojekt: Weisheit verlässt Wacker Während der SV Wacker 04 Bad Salzungen noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt, hat Cheftrainer Mathias Weisheit seine persönliche Zukunft bereits geregelt – und die führt ihn in ein ebenso neues wie spannendes Fußballprojekt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. von André Hofmann · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

Der 43-Jährige wird den SV Wacker nach Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen und künftig gemeinsam mit Maximilian Röll die Geschicke des neu gegründeten FC Rennsteig leiten. Dort fusionieren zur kommenden Saison der FSV Floh-Seligenthal und der SV 08 Thuringia Struth-Helmershof zu einem gemeinsamen Verein. Für Weisheit beginnt damit ein neues Kapitel – eines, das sportlich reizvoll und gleichzeitig deutlich näher an seinem neuen Wohnort Schmalkalden liegt.

„Es sind persönliche beziehungsweise berufliche Gründe, warum ich das Traineramt abgebe. Ich bin von Bad Salzungen nach Schmalkalden gezogen. Natürlich ist das mit der Fahrerei ein Aufwand geworden. Sonst gibt es keine großartigen Gründe. Am Ende ist es einfach der zeitliche Aufwand mit dem Hin und Her“, erklärt Weisheit. Dem SV Wacker bleibt er dennoch verbunden: „Ich werde weiterhin bei den Alten Herren spielen und den neuen Trainer bei der Spielersuche unterstützen. Ich will mithelfen, wieder eine richtig geile Truppe auf den Platz zu stellen.“ Ziel Ligaverbleib - Derby wartet Dass Weisheit den Verein nicht im Stich lässt, zeigte sich zuletzt auch sportlich. Als er im Sommer die Mannschaft von Andreas Herzberg übernahm, trat er in große Fußstapfen. Gleichzeitig endete für ihn die aktive Karriere – die Fußballschuhe wurden gegen die Trainerbank getauscht. Nach einer starken ersten Hinrunde mit 25 Punkten schien der Weg zunächst zu stimmen. Doch bereits damals deutete sich ein sportlicher Einbruch an, der sich in dieser Saison fortsetzte. Mit nur sieben Punkten überwinterte Wacker als Schlusslicht der Landesklasse.

Doch die Kurstädter kämpften sich zurück. In den vergangenen Wochen gelang der Turnaround, wichtige Punkte wurden gesammelt und plötzlich lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Genau das ist nun auch Weisheits klares Ziel: den Verein als Landesklasse-Team zu übergeben. Und die letzten Wochen haben es noch einmal in sich. Drei Spiele stehen für Bad Salzungen noch auf dem Programm. Bereits am Wochenende wartet das brisante Derby gegen den Tabellen­dritten Schweina-Gumpelstadt. Danach folgt das direkte Duell gegen Erlau, ehe zum Saisonabschluss die Auswärtsaufgabe in Hildburghausen ansteht. Trainertandem beim FC Rennsteig Parallel dazu laufen bei Weisheit bereits die Planungen für die Zukunft. Beim FC Rennsteig übernimmt er gemeinsam mit dem 32-jährigen Maximilian Röll die sportliche Verantwortung. Röll ist aktuell noch Trainer der SG Diedorf/Rhön in der Kreisliga Westthüringen 1. Gemeinsam wollen beide Trainer aus zwei langjährigen Rivalen eine funktionierende Einheit formen. „Wir wollen versuchen, das dort ins Laufen zu bekommen. Das wird interessant und spannend. Ganz aufhören kann ich einfach noch nicht“, sagt Weisheit mit einem Schmunzeln. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn zwei Mannschaften, die sich früher bekämpft haben, jetzt gemeinsam etwas aufbauen wollen.“