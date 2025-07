Vom Absteiger zum Aufsteiger - Koch verstärkt Voxtrup

In der vergangenen Saison war der VfR Voxtrup das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Weser-Ems 5 und stieg verdient in die Landesliga auf. Nun verpflichtete man einen jungen Spieler, der in der vergangenen Saison noch gegen Voxtrup spielte, mit seinem Team jedoch nicht so erfolgreich war..

Vom TSV Wallenhorst kommt Fabio Koch zum frisch aufgestiegenem VfR Voxtrup und wird das offensive Mittelfeld verstärken. Der 20-Jährige spielte große Teile seiner Jugend an der Wasserwerkstraße und kennt das Gelände sowie den Platz, wie seine Westentasche. Zur Saison 23/24 zog es den Kreativspieler dann in die A-Jugend des RW Damme, um in der Niedersachsenliga auf hohem Niveau zu spielen. Dort gelang Koch mit den Rot-Weißen der sichere Klassenerhalt.

In der abgelaufenen Saison ging der Offensivmann dann seine ersten Schritte im Herrenfussball für den TSV Wallenhorst. Bei 29 Einsätzen traf Koch ein Mal und stand 24 Mal von Beginn an auf dem Rasen. Der Abstieg konnte am Ende deutlich nicht verhindert werden, doch statt den Weg runter in die Kreisliga anzutreten, wagt Fabio Koch den Schritt hoch in die Landesliga zum Aufsteiger Voxtrup.