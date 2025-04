Klaus Hofbauer ist seit einem knappen Jahr Trainer in Österreich – Foto: Privat

Vom Ab- zum Aufstiegskandidaten: Hofbauer verzückt Union Mehrnbach Der langjährige Coach des ASCK Simbach ist seit einem knappen Jahr Chefanweiser eines oberösterreichischen Klubs Verlinkte Inhalte Klaus Hofbauer

Als Trainer ist es um Klaus Hofbauer in der Vergangenheit still gewesen. Der Sportgeschäftsinhaber, der zwischen 2013 und 2016 den ASCK Simbach coachte, legte seinen Fokus nach Beendigung seines Engagement bei den Innstädtern darauf, den fußballerischen Werdegang seines Sohn Tobias, der mittlerweile beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag steht und unter anderem beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, zu begleiten. Vor einem knappen Jahr feierte Hofbauer ein Trainer-Comeback bei Union Mehrnbach, einem Klub aus dem oberösterreichischen Innviertel, der sportlich in der 1. Klasse - vergleichbar mit bayerischem Kreisklassen-Niveau - beheimatet ist.

"Mein Schwiegersohn spielt in Mehrnbach und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Ich wurde als Feuerwehrmann geholt, denn zu meinem Amtsantritt stand die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz. Mit einem starken Schlussspurt konnten wir den Abstieg noch abwenden und ich ließ mich dann von den Verantwortlich breit schlagen, weiterzumachen", berichtet Hofbauer. In der laufenden Saison sieht die Situation ganz anders aus. Mehrnbach belegt zehn Spieltage vor Schluss den zweiten Platz und darf sich sogar noch Hoffnungen auf den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga machen.





Der Rückstand zum Tabellenführer Palting beträgt lediglich drei Punkte. "Wir sind wohl der einzige Verein in unserer Klasse, der überwiegend dreimal wöchentlich trainiert. Die Mannschaft hat sich in allen Bereichen verbessert und der derzeitige Tabellenstand ist eine schöne Momentaufnahme. Mit dem Hintergrund, dass wir im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten keine Legionäre oder bezahlten Spieler im Kader haben, ist das noch höher zu bewerten", betont Hofbauer.







Klaus Hofbauer hat den Ruf eines akribischen Übungsleiters – Foto: Andreas Santner









Angetan ist der 54-Jährige vom dem Stellenwert, den der Amateurfußball im Nachbarland hat: "Die Begeisterung ist größer als bei uns. Die Spieler haben eine richtig gute Einstellung, manchmal fast schon zu professionell. Auch das Ansehen der Vereine ist ganz anders. Die ortsansässigen Firmen unterstützen die Klubs fast ausnahmslos. Das ist wirklich bemerkenswert." Am vergangenen Samstag bezog die Hofbauer-Truppe eine 1:3-Niederlage im Spitzenspiel beim Dritten UFC Lochen.







Am Wochenende kommt nun der viertplatzierte UFC Burgkirchen zur Union. "Für uns ist das jetzt eigentlich alles Zugabe. Natürlich wollen wir das Maximum herausholen, doch wenn wir am Ende Vierter werden, war es auch ein erfolgreiche Saison. Die Jungs sind mit viel Freude bei der Sache und geben Gas. Das ist für mich das Wichtigste", sagt Hofbauer, der sich durchaus vorstellen kann, über den Sommer hinaus weiterzumachen: "Grundsätzlich hat man als Selbständiger nicht viel Freizeit und allein der Fahraufwand - einfach bin ich ungefähr 40 Minuten unterwegs - ist nicht wenig. Aber Fußball ist immer schon meine große Leidenschaft und ich bin nach wie vor gerne Trainer. Wenn der Kader beisammen bleibt und wir uns punktuell verstärken können, ist ein Verbleib nicht unrealistisch."