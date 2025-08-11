 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Vom 8.8. bis 10.8.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Rot-Weiß Erfurt - Greifswalder FC (6462 Zuschauer)

2. Hallescher FC - FC Hertha Zehlendorf (6000 Zuschauer)

3. 1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz (5003 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf (385 Zuschauer)

2. FC Viktoria Berlin - SV Lichtenberg 47 (322 Zuschauer)

3. SG Dynamo Schwerin - TSG Neustrelitz (292 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - VfB Empor Glauchau (1034 Zuschauer)

2. SC Freital - Bischofswerdaer FV (586 Zuschauer)

3. VfB Germania Halberstadt - VfB Auerbach (356 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

Die Saison 2025/2026 hat noch nicht begonnen.

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

