Vom 8.8. bis 10.8.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Rot-Weiß Erfurt - Greifswalder FC (6462 Zuschauer)
2. Hallescher FC - FC Hertha Zehlendorf (6000 Zuschauer)
3. 1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz (5003 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
1. SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf (385 Zuschauer)
2. FC Viktoria Berlin - SV Lichtenberg 47 (322 Zuschauer)
3. SG Dynamo Schwerin - TSG Neustrelitz (292 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
1. VFC Plauen - VfB Empor Glauchau (1034 Zuschauer)
2. SC Freital - Bischofswerdaer FV (586 Zuschauer)
3. VfB Germania Halberstadt - VfB Auerbach (356 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.