Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Vom 7.11. bis 9.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. Hallescher FC - SV Babelsberg 03 (6100 Zuschauer)

2. FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau (6023 Zuschauer)

3. BSG Chemie Leipzig - ZFC Meuselwitz (4999 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Lichtenberg 47 - SG Union Klosterfelde (757 Zuschauer)

2. FC Hansa Rostock II - SG Dynamo Schwerin (250 Zuschauer)

3. FSV Optik Rathenow - Tennis Borussia Berlin (202 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

NOFV-Oberliga Süd

1. VfB Auerbach - VFC Plauen (1906 Zuschauer)

2. 1. FC Lok Stendal - VfB Empor Glauchau (350 Zuschauer)

3. VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Rudolstadt (281 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

Brandenburgliga

1. FSV Union Fürstenwalde - SV Germania Schöneiche (184 Zuschauer)

2. MSV Neuruppin - 1. FC Frankfurt (154 Zuschauer)

3. SV Grün-Weiss Ahrensfelde - Brandenburger SC Süd (150 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 011.11.2025, 15:00 Uhr
