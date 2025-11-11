Vom 7.11. bis 9.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. Hallescher FC - SV Babelsberg 03 (6100 Zuschauer)
2. FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau (6023 Zuschauer)
3. BSG Chemie Leipzig - ZFC Meuselwitz (4999 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. SV Lichtenberg 47 - SG Union Klosterfelde (757 Zuschauer)
2. FC Hansa Rostock II - SG Dynamo Schwerin (250 Zuschauer)
3. FSV Optik Rathenow - Tennis Borussia Berlin (202 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. VfB Auerbach - VFC Plauen (1906 Zuschauer)
2. 1. FC Lok Stendal - VfB Empor Glauchau (350 Zuschauer)
3. VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Rudolstadt (281 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. FSV Union Fürstenwalde - SV Germania Schöneiche (184 Zuschauer)
2. MSV Neuruppin - 1. FC Frankfurt (154 Zuschauer)
3. SV Grün-Weiss Ahrensfelde - Brandenburger SC Süd (150 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.