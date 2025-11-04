 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Tanja Kaltofen

Vom 31.10. bis 2.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg II (7209 Zuschauer)

2. 1. FC Lok Leipzig - BFC Dynamo (6221 Zuschauer)

3. FSV Zwickau - FSV 63 Luckenwalde (3507 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

1. Tennis Borussia Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf (350 Zuschauer)

2. TSG Neustrelitz - SV Lichtenberg 47 (348 Zuschauer)

3. SG Union Klosterfelde - SD Croatia Berlin (225 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - VfB Germania Halberstadt (740 Zuschauer)

2. SC Freital - FSV Budissa Bautzen (730 Zuschauer)

3. 1. SC Heiligenstadt - 1. FC Lok Stendal (430 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

1. MSV Neuruppin - TuS Sachsenhausen (367 Zuschauer)

2. SV Altlüdersdorf - BSG Stahl Brandenburg (270 Zuschauer)

3. Brandenburger SC Süd - Ludwigsfelder FC (245 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 04.11.2025, 14:00 Uhr
redAutor