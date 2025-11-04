Vom 31.10. bis 2.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg II (7209 Zuschauer)
2. 1. FC Lok Leipzig - BFC Dynamo (6221 Zuschauer)
3. FSV Zwickau - FSV 63 Luckenwalde (3507 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. Tennis Borussia Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf (350 Zuschauer)
2. TSG Neustrelitz - SV Lichtenberg 47 (348 Zuschauer)
3. SG Union Klosterfelde - SD Croatia Berlin (225 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. VFC Plauen - VfB Germania Halberstadt (740 Zuschauer)
2. SC Freital - FSV Budissa Bautzen (730 Zuschauer)
3. 1. SC Heiligenstadt - 1. FC Lok Stendal (430 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. MSV Neuruppin - TuS Sachsenhausen (367 Zuschauer)
2. SV Altlüdersdorf - BSG Stahl Brandenburg (270 Zuschauer)
3. Brandenburger SC Süd - Ludwigsfelder FC (245 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.