 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Vom 31.07. bis 02.08.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
FC Erzgebirge Aue

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

8.942 Zuschauer – Hallescher FC – FC Rot-Weiß Erfurt
5.639 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Preussen
5.001 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Magdeburg II
4.330 Zuschauer – FSV Zwickau – Greifswalder FC
4.042 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Carl Zeiss Jena
3.000 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – FC Erzgebirge Aue
2.251 Zuschauer – BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig
318 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – FSV 63 Luckenwalde

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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