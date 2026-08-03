Vom 31.07. bis 02.08.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
8.942 Zuschauer – Hallescher FC – FC Rot-Weiß Erfurt
5.639 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Preussen
5.001 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Magdeburg II
4.330 Zuschauer – FSV Zwickau – Greifswalder FC
4.042 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Carl Zeiss Jena
3.000 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – FC Erzgebirge Aue
2.251 Zuschauer – BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig
318 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – FSV 63 Luckenwalde
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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noch kein Spielbetrieb
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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noch kein Spielbetrieb
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.