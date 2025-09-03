Vom 29.8. bis 2.9.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Magdeburg II (6208 Zuschauer)
2. BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena (4999 Zuschauer)
3. FSV Zwickau - ZFC Meuselwitz (4268 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. SV Siedenbollentin - FC Hansa Rostock II (950 Zuschauer)
2. SV Tasmania Berlin - SV Lichtenberg 47 (319 Zuschauer)
3. Tennis Borussia Berlin - TSG Neustrelitz (308 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. VFC Plauen - SG Union Sandersdorf (676 Zuschauer)
2. VfB Auerbach - RSV Eintracht 1949 (378 Zuschauer)
3. VfB Krieschow - SC Heiligenstadt (291 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. BSG Stahl Brandenburg - Ludwigsfelder FC (727 Zuschauer)
2. MSV Neuruppin - Oranienburger FC Eintracht (310 Zuschauer)
3. 1. FC Frankfurt - SV Grün-Weiss Ahrensfelde (200 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.