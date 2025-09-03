 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Vom 29.8. bis 2.9.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Magdeburg II (6208 Zuschauer)

2. BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena (4999 Zuschauer)

3. FSV Zwickau - ZFC Meuselwitz (4268 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Siedenbollentin - FC Hansa Rostock II (950 Zuschauer)

2. SV Tasmania Berlin - SV Lichtenberg 47 (319 Zuschauer)

3. Tennis Borussia Berlin - TSG Neustrelitz (308 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - SG Union Sandersdorf (676 Zuschauer)

2. VfB Auerbach - RSV Eintracht 1949 (378 Zuschauer)

3. VfB Krieschow - SC Heiligenstadt (291 Zuschauer)

Brandenburgliga

1. BSG Stahl Brandenburg - Ludwigsfelder FC (727 Zuschauer)

2. MSV Neuruppin - Oranienburger FC Eintracht (310 Zuschauer)

3. 1. FC Frankfurt - SV Grün-Weiss Ahrensfelde (200 Zuschauer)

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 03.9.2025, 08:00 Uhr
redAutor