Vom 29.05. bis 31.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
Saison 2025/2026 ist beendet
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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1.563 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Tennis Borussia Berlin
521 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Tasmania Berlin
439 Zuschauer – TSG Neustrelitz – Berliner AK
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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518 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB 1921 Krieschow
402 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – FSV Budissa Bautzen
370 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Einheit Wernigerode
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.