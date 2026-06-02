 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Vom 29.05. bis 31.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Regionalliga Nordost 25/26
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

Saison 2025/2026 ist beendet

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

1.563 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Tennis Borussia Berlin
521 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Tasmania Berlin
439 Zuschauer – TSG Neustrelitz – Berliner AK

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

518 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB 1921 Krieschow
402 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – FSV Budissa Bautzen
370 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Einheit Wernigerode

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

345 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – FSV Union Fürstenwalde
240 Zuschauer – 1. FC Frankfurt – TuS 1896 Sachsenhausen
238 Zuschauer – Ludwigsfelder FC – Werderaner FC Viktoria 1920

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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