 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Vom 28.11. bis 30.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena (15040 Zuschauer)

2. BSG Chemie Leipzig - FSV Zwickau (4999 Zuschauer)

3. Hallescher FC - FC Eilenburg (4832 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

1. Tennis Borussia Berlin - SV Lichtenberg 47 (451 Zuschauer)

2. SG Dynamo Schwerin - SG Union Klosterfelde (250 Zuschauer)

3. FC Viktoria Berlin - FC Hansa Rostock II (118 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

1. 1. SC Heiligenstadt - VfL Halle 96 (302 Zuschauer)

2. VfB Germania Halberstadt - FSV Budissa Bautzen (255 Zuschauer)

3. Bischofswerdaer FV - VfB Krieschow (157 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

1. FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg (216 Zuschauer)

2. Brandenburger SC Süd - TSG Einheit Bernau (144 Zuschauer)

3. MSV Neuruppin - SV Grün-Weiss Ahrensfelde (126 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 02.12.2025, 12:00 Uhr
redAutor