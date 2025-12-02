Vom 28.11. bis 30.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena (15040 Zuschauer)
2. BSG Chemie Leipzig - FSV Zwickau (4999 Zuschauer)
3. Hallescher FC - FC Eilenburg (4832 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
1. Tennis Borussia Berlin - SV Lichtenberg 47 (451 Zuschauer)
2. SG Dynamo Schwerin - SG Union Klosterfelde (250 Zuschauer)
3. FC Viktoria Berlin - FC Hansa Rostock II (118 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
1. 1. SC Heiligenstadt - VfL Halle 96 (302 Zuschauer)
2. VfB Germania Halberstadt - FSV Budissa Bautzen (255 Zuschauer)
3. Bischofswerdaer FV - VfB Krieschow (157 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
1. FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg (216 Zuschauer)
2. Brandenburger SC Süd - TSG Einheit Bernau (144 Zuschauer)
3. MSV Neuruppin - SV Grün-Weiss Ahrensfelde (126 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.