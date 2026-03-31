 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Vom 27.03. bis 29.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr
FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

4.996 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – BSG Chemie Leipzig
288 Zuschauer – BFC Preussen – FSV 63 Luckenwalde

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

NOFV-Oberliga Nord

738 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SG Dynamo Schwerin
149 Zuschauer – Berliner AK – FC Hansa Rostock II
120 Zuschauer – SV Siedenbollentin – FSV Optik Rathenow

NOFV-Oberliga Süd

210 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfL Halle 1896
207 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Einheit Rudolstadt

Brandenburgliga

1.329 Zuschauer – TuS 1896 Sachsenhausen – Oranienburger FC Eintracht 1901
377 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
202 Zuschauer – FSV Union Fürstenwalde – Brandenburger SC Süd 05

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.