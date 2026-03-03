 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Vom 27.02. bis 01.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

5.911 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Preussen
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Hallescher FC
4.842 Zuschauer – Chemnitzer FC – SV Babelsberg 03

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

1.252 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Tasmania Berlin
222 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Anker Wismar
208 Zuschauer – Berliner AK – FC Viktoria 1889 Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

330 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB 1921 Krieschow
206 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – VfL Halle 1896
202 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – SC Freital

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

511 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – SV Germania 90 Schöneiche
213 Zuschauer – FSV Union Fürstenwalde – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
170 Zuschauer – 1. FC Frankfurt – Ludwigsfelder FC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.