Vom 27.02. bis 01.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
5.911 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Preussen
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Hallescher FC
4.842 Zuschauer – Chemnitzer FC – SV Babelsberg 03
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
1.252 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Tasmania Berlin
222 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Anker Wismar
208 Zuschauer – Berliner AK – FC Viktoria 1889 Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
330 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB 1921 Krieschow
206 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – VfL Halle 1896
202 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – SC Freital
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.