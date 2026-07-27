Vom 24.07. bis 26.07.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
9.002 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FSV Zwickau
8.611 Zuschauer – FC Erzgebirge Aue – VSG Altglienicke
8.226 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Dynamo
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – SV Babelsberg 03
1.854 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – 1. FC Lokomotive Leipzig
1.681 Zuschauer – Greifswalder FC – Hallescher FC
875 Zuschauer – Hertha BSC II – Chemnitzer FC
526 Zuschauer – BFC Preussen – RSV Eintracht 1949
517 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – SV Tasmania Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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noch kein Spielbetrieb
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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noch kein Spielbetrieb
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.