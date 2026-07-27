 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Vom 24.07. bis 26.07.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Scharnow

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Erzgeb. Aue

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

9.002 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FSV Zwickau
8.611 Zuschauer – FC Erzgebirge Aue – VSG Altglienicke
8.226 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Dynamo
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – SV Babelsberg 03
1.854 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – 1. FC Lokomotive Leipzig
1.681 Zuschauer – Greifswalder FC – Hallescher FC
875 Zuschauer – Hertha BSC II – Chemnitzer FC
526 Zuschauer – BFC Preussen – RSV Eintracht 1949
517 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – SV Tasmania Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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