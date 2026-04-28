 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Vom 24.04. bis 26.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

5.189 Zuschauer – Hallescher FC – Hertha BSC II
5.014 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Eilenburg
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Hertha 03 Zehlendorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

912 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TSG Neustrelitz
236 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SG Dynamo Schwerin
219 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – Tennis Borussia Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

394 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – SC Freital
371 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – 1. SC 1911 Heiligenstadt
327 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – VFC Plauen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

3.052 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – BSG Stahl Brandenburg
351 Zuschauer – MSV 1919 Neuruppin – FSV Union Fürstenwalde
120 Zuschauer – Oranienburger FC Eintracht 1901 – Ludwigsfelder FC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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