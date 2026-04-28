Vom 24.04. bis 26.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
5.189 Zuschauer – Hallescher FC – Hertha BSC II
5.014 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Eilenburg
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Hertha 03 Zehlendorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
912 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TSG Neustrelitz
236 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SG Dynamo Schwerin
219 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – Tennis Borussia Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
394 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – SC Freital
371 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – 1. SC 1911 Heiligenstadt
327 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – VFC Plauen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.