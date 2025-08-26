Vom 22.8. bis 24.8.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Regionalliga Nordost

1. FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC (10942 Zuschauer)

2. FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena (8430 Zuschauer)

3. BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03 (4999 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Lichtenberg 47 - FC Anker Wismar (500 Zuschauer)

2. TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf (321 Zuschauer)

3. SD Croatia Berlin - SV Tasmania Berlin (279 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Süd

1. 1. SC Heiligenstadt - VfB Auerbach (650 Zuschauer)

2. Bischofswerdaer FV - FSV Budissa Bautzen (568 Zuschauer)

3. 1. FC Lok Stendal - SC Freitag (372 Zuschauer)

Brandenburgliga

1. SV Germania Schöneiche - BSG Stahl Brandenburg (228 Zuschauer)

2. Oranienburger FC Eintracht - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (222 Zuschauer)

3. Ludwigsfelder FC - 1. FC Frankfurt (200 Zuschauer)