Vom 22.8. bis 24.8.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC (10942 Zuschauer)
2. FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena (8430 Zuschauer)
3. BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03 (4999 Zuschauer)
1. SV Lichtenberg 47 - FC Anker Wismar (500 Zuschauer)
2. TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf (321 Zuschauer)
3. SD Croatia Berlin - SV Tasmania Berlin (279 Zuschauer)
1. 1. SC Heiligenstadt - VfB Auerbach (650 Zuschauer)
2. Bischofswerdaer FV - FSV Budissa Bautzen (568 Zuschauer)
3. 1. FC Lok Stendal - SC Freitag (372 Zuschauer)
1. SV Germania Schöneiche - BSG Stahl Brandenburg (228 Zuschauer)
2. Oranienburger FC Eintracht - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (222 Zuschauer)
3. Ludwigsfelder FC - 1. FC Frankfurt (200 Zuschauer)
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.