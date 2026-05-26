 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Vom 22.05. bis 24.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

Saison 2025/2026 ist beendet

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

keine Spiele am Wochenende

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

keine Spiele am Wochenende

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Brandenburgliga

607 Zuschauer – FSV Union Fürstenwalde – 1. FC Frankfurt
358 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
268 Zuschauer – MSV 1919 Neuruppin – Ludwigsfelder FC
170 Zuschauer – Werderaner FC Viktoria 1920 – BSG Stahl Brandenburg
167 Zuschauer – SV Germania 90 Schöneiche – TuS 1896 Sachsenhausen
128 Zuschauer – SV Altlüdersdorf – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
103 Zuschauer – Oranienburger FC Eintracht 1901 – TSG Einheit Bernau
61 Zuschauer – BSC Preussen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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