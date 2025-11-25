Vom 21.11. bis 23.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC (10561 Zuschauer)
2. FSV Zwickau - Chemnitzer FC (8429 Zuschauer)
3. 1. FC Lok Leipzig - Greifswalder FC (4365 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. SG Union Klosterfelde - Berliner AK (165 Zuschauer)
2. TSG Neustrelitz - Sparta Lichtenberg (156 Zuschauer)
3. SV Siedenbollentin - Tasmania Berlin (145 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. SC Freital - VfB Germania Halberstadt (314 Zuschauer)
2. 1. SC Heiligenstadt - VfB Empor Glauchau (217 Zuschauer)
3. VfB Krieschow - FC Grimma (192 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. 1. FC Frankfurt - FSV Union Fürstenwalde (380 Zuschauer)
2. BSG Stahl Brandenburg - Werderaner FC Viktoria (276 Zuschauer)
3. Ludwigsfelder FC - MSV Neuruppin (140 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.