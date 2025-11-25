 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Kerstin Kellner

Vom 21.11. bis 23.11.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Carl Zeiss Jena - Hallescher FC (10561 Zuschauer)

2. FSV Zwickau - Chemnitzer FC (8429 Zuschauer)

3. 1. FC Lok Leipzig - Greifswalder FC (4365 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

NOFV-Oberliga Nord

1. SG Union Klosterfelde - Berliner AK (165 Zuschauer)

2. TSG Neustrelitz - Sparta Lichtenberg (156 Zuschauer)

3. SV Siedenbollentin - Tasmania Berlin (145 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

NOFV-Oberliga Süd

1. SC Freital - VfB Germania Halberstadt (314 Zuschauer)

2. 1. SC Heiligenstadt - VfB Empor Glauchau (217 Zuschauer)

3. VfB Krieschow - FC Grimma (192 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

Brandenburgliga

1. 1. FC Frankfurt - FSV Union Fürstenwalde (380 Zuschauer)

2. BSG Stahl Brandenburg - Werderaner FC Viktoria (276 Zuschauer)

3. Ludwigsfelder FC - MSV Neuruppin (140 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 025.11.2025, 12:00 Uhr
redAutor