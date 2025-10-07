 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Scharnow

Vom 2.10. bis 5.10.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Lok Leipzig (8524 Zuschauer)

2. Hallescher FC - ZFC Meuselwitz (5127 Zuschauer)

3. BSG Chemie Leipzig - VSG Altglienicke (4999 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

1. FSV Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47 (341 Zuschauer)

2. SV Tasmania Berlin - Tennis Borussia Berlin (310 Zuschauer)

3. FC Viktoria Berlin - TSG Neustrelitz (203 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

1. VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Werniegrode (724 Zuschauer)

2. FSV Budissa Bautzen - VfB Krieschow (655 Zuschauer)

3. VfB Auerbach - VfB Empor Glauchau (537 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

1. BSG Stahl Brandenburg - TSG Einheit Bernau (267 Zuschauer)

2. Ludwigsfelder FC - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (143 Zuschauer)

3. TuS 1896 Sachsenhausen - Brandenburger SC Süd 05 (112 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 07.10.2025, 16:00 Uhr
redAutor