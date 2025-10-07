Vom 2.10. bis 5.10.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Lok Leipzig (8524 Zuschauer)
2. Hallescher FC - ZFC Meuselwitz (5127 Zuschauer)
3. BSG Chemie Leipzig - VSG Altglienicke (4999 Zuschauer)
1. FSV Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47 (341 Zuschauer)
2. SV Tasmania Berlin - Tennis Borussia Berlin (310 Zuschauer)
3. FC Viktoria Berlin - TSG Neustrelitz (203 Zuschauer)
1. VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Werniegrode (724 Zuschauer)
2. FSV Budissa Bautzen - VfB Krieschow (655 Zuschauer)
3. VfB Auerbach - VfB Empor Glauchau (537 Zuschauer)
1. BSG Stahl Brandenburg - TSG Einheit Bernau (267 Zuschauer)
2. Ludwigsfelder FC - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (143 Zuschauer)
3. TuS 1896 Sachsenhausen - Brandenburger SC Süd 05 (112 Zuschauer)
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.