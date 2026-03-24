Allgemeines

Vom 20.03. bis 23.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

8.300 Zuschauer – Hallescher FC – FSV Zwickau
6.398 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Carl Zeiss Jena
6.143 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Hertha BSC II

NOFV-Oberliga Nord

446 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Lichtenberg 47
270 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SG Dynamo Schwerin
185 Zuschauer – SV Siedenbollentin – SG Union 1919 Klosterfelde

NOFV-Oberliga Süd

287 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – 1. FC Lok Stendal
285 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – VfB Empor Glauchau
273 Zuschauer – SC Freital – VfB 1921 Krieschow

Brandenburgliga

270 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – Werderaner FC Viktoria 1920
220 Zuschauer – SV Altlüdersdorf – MSV 1919 Neuruppin
216 Zuschauer – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – BSG Stahl Brandenburg

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.