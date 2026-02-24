Vom 20.02. bis 22.02.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
7.096 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BSG Chemie Leipzig
5.200 Zuschauer – Hallescher FC – Greifswalder FC
4.748 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Eilenburg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
85 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – TSG Neustrelitz
80 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – FC Hansa Rostock II
78 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SD Croatia Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
125 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau
69 Zuschauer – VfL Halle 1896 – FC Grimma
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.