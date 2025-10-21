Vom 17.10. bis 19.10.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. 1. FC Lok Leipzig - BSG Chemie Leipzig (11121 Zuschauer)
2. FC Carl Zeiss Jena - BFC Preussen (5996 Zuschauer)
3. FSV Zwickau - Greifswalder FC (3740 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1. SV Lichtenberg 47 - FC Hansa Rostock II (940 Zuschauer)
2. Tennis Borussia Berlin - SV Sparta Lichtenberg (392 Zuschauer)
3. TSG Neustrelitz - SD Croatia Berlin (309 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. VFC Plauen - FSV Budissa Bautzen (612 Zuschauer)
2. SC Heiligenstadt - Bischofswerdaer FV (584 Zuschauer)
3. 1. FC Lok Stendal - FC Grimma (378 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. Brandenburger SC Süd 05 - 1. FC Frankfurt (318 Zuschauer)
2. Oranienburger FC Eintracht - BSG Stahl Brandenburg (241 Zuschauer)
3. MSV Neuruppin - Werderaner FC Viktoria (224 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.