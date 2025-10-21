Vom 17.10. bis 19.10.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Regionalliga Nordost

1. 1. FC Lok Leipzig - BSG Chemie Leipzig (11121 Zuschauer)

2. FC Carl Zeiss Jena - BFC Preussen (5996 Zuschauer)

3. FSV Zwickau - Greifswalder FC (3740 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Lichtenberg 47 - FC Hansa Rostock II (940 Zuschauer)

2. Tennis Borussia Berlin - SV Sparta Lichtenberg (392 Zuschauer)

3. TSG Neustrelitz - SD Croatia Berlin (309 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - FSV Budissa Bautzen (612 Zuschauer)

2. SC Heiligenstadt - Bischofswerdaer FV (584 Zuschauer)

3. 1. FC Lok Stendal - FC Grimma (378 Zuschauer)

Brandenburgliga

1. Brandenburger SC Süd 05 - 1. FC Frankfurt (318 Zuschauer)

2. Oranienburger FC Eintracht - BSG Stahl Brandenburg (241 Zuschauer)

3. MSV Neuruppin - Werderaner FC Viktoria (224 Zuschauer)