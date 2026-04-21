Vom 17.04. bis 19.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
8.494 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Hallescher FC
7.122 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Greifswalder FC
4.164 Zuschauer – FSV Zwickau – BFC Preussen
478 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SD Croatia Berlin
392 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hansa Rostock II
293 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Anker Wismar
510 Zuschauer – VFC Plauen – VfL Halle 1896
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – SC Freital
239 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – Bischofswerdaer FV 08
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.