 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Vom 17.04. bis 19.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

8.494 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Hallescher FC
7.122 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Greifswalder FC
4.164 Zuschauer – FSV Zwickau – BFC Preussen

NOFV-Oberliga Nord

478 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SD Croatia Berlin
392 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hansa Rostock II
293 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Anker Wismar

NOFV-Oberliga Süd

510 Zuschauer – VFC Plauen – VfL Halle 1896
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – SC Freital
239 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – Bischofswerdaer FV 08

Brandenburgliga

335 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – Oranienburger FC Eintracht 1901
286 Zuschauer – TuS 1896 Sachsenhausen – SV Altlüdersdorf
240 Zuschauer – 1. FC Frankfurt – Brandenburger SC Süd 05

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.