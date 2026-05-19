 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Vom 15.05. bis 17.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Gorlt / GO-SPORTFOTOGRA

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

13.123 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt
9.019 Zuschauer – FSV Zwickau – BSG Chemie Leipzig
8.985 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Magdeburg II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SD Croatia Berlin
353 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – TSG Neustrelitz
289 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SV Siedenbollentin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

430 Zuschauer – VFC Plauen – FC Grimma
403 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB Germania Halberstadt
288 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – Bischofswerdaer FV 08

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

541 Zuschauer – MSV 1919 Neuruppin – BSG Stahl Brandenburg
195 Zuschauer – Ludwigsfelder FC – BSC Preussen 07 Blankenfelde-Mahlow
145 Zuschauer – 1. FC Frankfurt (Oder) – Werderaner FC Viktoria 1920

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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