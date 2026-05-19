Vom 15.05. bis 17.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
13.123 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt
9.019 Zuschauer – FSV Zwickau – BSG Chemie Leipzig
8.985 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Magdeburg II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SD Croatia Berlin
353 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – TSG Neustrelitz
289 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SV Siedenbollentin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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430 Zuschauer – VFC Plauen – FC Grimma
403 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB Germania Halberstadt
288 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – Bischofswerdaer FV 08
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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