Vom 14.08. bis 16.08.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
13.101 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Erzgebirge Aue
5.412 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Magdeburg II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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800 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Lichtenberg 47
579 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Siedenbollentin
476 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Anker Wismar
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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1.778 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VFC Plauen
320 Zuschauer – SSC Weißenfels – SG Union Sandersdorf
312 Zuschauer – FC Eilenburg – SG Dynamo Dresden II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.