 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Vom 14.08. bis 16.08.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Erzgeb. Aue

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

13.101 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Erzgebirge Aue
5.412 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Magdeburg II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

800 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Lichtenberg 47
579 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Siedenbollentin
476 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Anker Wismar

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

1.778 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VFC Plauen
320 Zuschauer – SSC Weißenfels – SG Union Sandersdorf
312 Zuschauer – FC Eilenburg – SG Dynamo Dresden II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.