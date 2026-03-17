 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Vom 13.03. bis 16.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tobias Schätzlein

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

6.607 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz
6.342 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Rot-Weiß Erfurt
4.803 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Hertha BSC II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

666 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Siedenbollentin
326 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin
319 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Sparta Lichtenberg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

426 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VFC Plauen
243 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Rudolstadt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

513 Zuschauer – MSV 1919 Neuruppin – Brandenburger SC Süd 05
404 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
190 Zuschauer – 1. FC Frankfurt – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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