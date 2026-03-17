Vom 13.03. bis 16.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
6.607 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz
6.342 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Rot-Weiß Erfurt
4.803 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Hertha BSC II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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666 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Siedenbollentin
326 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin
319 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Sparta Lichtenberg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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426 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VFC Plauen
243 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Rudolstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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