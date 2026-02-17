Vom 13.02. bis 15.02.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. Chemnitzer FC - 1. FC Lokomotive Leipzig (10249 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
1. SG Union 1919 Klosterfelde - TuS Makkabi Berlin (155 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
1. Bischofswerdaer FV 08 - SC Freital (211 Zuschauer)
2. 1. SC 1911 Heiligenstadt - SG Union Sandersdorf (204 Zuschauer)
3. RSV Eintracht 1949 - VfL Halle 1896 (71 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.