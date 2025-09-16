Vom 12.9. bis 14.9.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig (12166 Zuschauer)
2. FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg (6121 Zuschauer)
3. 1. FC Lok Leipzig - FSV 63 Luckenwalde (4468 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
1. SV Lichtenberg 47 - Sparta Lichtenberg (1188 Zuschauer)
2. Tennis Borussia Berlin - TuS Makkabi Berlin (356 Zuschauer)
3. TSG Neustrelitz - FSV Optik Rathenow (286 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
1. SC Heiligenstadt - RSV Eintracht 1949 (435 Zuschauer)
2. 1. FC Lok Stendal - VfL Halle 96 (426 Zuschauer)
3. VfB Krieschow - VFC Plauen (310 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
1. Brandenburger SC Süd 05 - MSV Neuruppin (296 Zuschauer)
2. SV Grün-Weiss Ahrensfelde - BSG Stahl Brandenburg (236 Zuschauer)
3. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - 1. FC Frankfurt (145 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.