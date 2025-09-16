Vom 12.9. bis 14.9.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Regionalliga Nordost

1. Hallescher FC - BSG Chemie Leipzig (12166 Zuschauer)

2. FC Carl Zeiss Jena - FC Eilenburg (6121 Zuschauer)

3. 1. FC Lok Leipzig - FSV 63 Luckenwalde (4468 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Lichtenberg 47 - Sparta Lichtenberg (1188 Zuschauer)

2. Tennis Borussia Berlin - TuS Makkabi Berlin (356 Zuschauer)

3. TSG Neustrelitz - FSV Optik Rathenow (286 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Süd

1. SC Heiligenstadt - RSV Eintracht 1949 (435 Zuschauer)

2. 1. FC Lok Stendal - VfL Halle 96 (426 Zuschauer)

3. VfB Krieschow - VFC Plauen (310 Zuschauer)

Brandenburgliga

1. Brandenburger SC Süd 05 - MSV Neuruppin (296 Zuschauer)

2. SV Grün-Weiss Ahrensfelde - BSG Stahl Brandenburg (236 Zuschauer)

3. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - 1. FC Frankfurt (145 Zuschauer)