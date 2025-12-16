 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Junghanns

Vom 12.12. bis 14.12.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. Hallescher FC - 1. FC Magdeburg II (6000 Zuschauer)

2. FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo (5902 Zuschauer)

3. BSG Chemie Leipzig - Greifswalder FC (4999 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

1. TSG Neustrelitz - SG Union Klosterfelde (284 Zuschauer)

2. Berliner AK - SV Lichtenberg 47 (273 Zuschauer)

3. SG Dynamo Schwerin - SD Croatia Berlin (181 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - 1. FC Lok Stendal (475 Zuschauer)

2. VfB Germania Halberstadt - 1. SC Heiligenstadt (307 Zuschauer)

3. SC Freital - FC Grimma (217 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

1. TuS 1896 Sachsenhausen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (145 Zuschauer)

2. Oranienburger FC Eintracht - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (80 Zuschauer)

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 016.12.2025, 10:00 Uhr
redAutor