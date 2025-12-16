Vom 12.12. bis 14.12.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
1. Hallescher FC - 1. FC Magdeburg II (6000 Zuschauer)
2. FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo (5902 Zuschauer)
3. BSG Chemie Leipzig - Greifswalder FC (4999 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. TSG Neustrelitz - SG Union Klosterfelde (284 Zuschauer)
2. Berliner AK - SV Lichtenberg 47 (273 Zuschauer)
3. SG Dynamo Schwerin - SD Croatia Berlin (181 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
1. VFC Plauen - 1. FC Lok Stendal (475 Zuschauer)
2. VfB Germania Halberstadt - 1. SC Heiligenstadt (307 Zuschauer)
3. SC Freital - FC Grimma (217 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
1. TuS 1896 Sachsenhausen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (145 Zuschauer)
2. Oranienburger FC Eintracht - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (80 Zuschauer)
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.