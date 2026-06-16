 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Vom 12.06. bis 14.06.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: team@sportmotionfoto.de

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FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

Saison 2025/2026 ist beendet

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

Saison 2025/2026 ist beendet

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NOFV-Oberliga Süd

Saison 2025/2026 ist beendet

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Brandenburgliga

1.011 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – 1. FC Frankfurt (Oder)
418 Zuschauer – Oranienburger FC Eintracht 1901 – SV Altlüdersdorf
211 Zuschauer – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – MSV 1919 Neuruppin
182 Zuschauer – SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde – FSV Union Fürstenwalde
147 Zuschauer – Ludwigsfelder FC – TuS 1896 Sachsenhausen
131 Zuschauer – SV Germania 90 Schöneiche – Brandenburger SC Süd 05
117 Zuschauer – TSG Einheit Bernau – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
94 Zuschauer – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Werderaner FC Viktoria 1920

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