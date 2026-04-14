Vom 10.04. bis 12.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
6.201 Zuschauer – Hallescher FC – VSG Altglienicke
5.386 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – SV Babelsberg 03
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – 1. FC Lokomotive Leipzig
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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325 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – Tennis Borussia Berlin
215 Zuschauer – SV Siedenbollentin – SG Dynamo Schwerin
210 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SV Lichtenberg 47
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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817 Zuschauer – SC Freital – FC Einheit Rudolstadt
390 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VfB Auerbach 1906
317 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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