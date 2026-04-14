 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Vom 10.04. bis 12.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

6.201 Zuschauer – Hallescher FC – VSG Altglienicke
5.386 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – SV Babelsberg 03
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – 1. FC Lokomotive Leipzig

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

325 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – Tennis Borussia Berlin
215 Zuschauer – SV Siedenbollentin – SG Dynamo Schwerin
210 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SV Lichtenberg 47

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

817 Zuschauer – SC Freital – FC Einheit Rudolstadt
390 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VfB Auerbach 1906
317 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

298 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – TuS 1896 Sachsenhausen
140 Zuschauer – Oranienburger FC Eintracht 1901 – 1. FC Frankfurt
140 Zuschauer – TSG Einheit Bernau – BSG Stahl Brandenburg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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