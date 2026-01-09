Vom 1. FC Lok Leipzig zur BSG Chemie Leipzig

Der Regionalligist BSG Chemie Leipzig präsentiert einen Zugang. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Wir verstärken unser Torwartteam. Marcel Bergmann kommt vom 1. FC Lok zu den Chemikern. Der 27-Jährige hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und steigt direkt ins Training ein.
Alexander Schmidt (Trainer und Sportlicher Leiter): „Wir freuen uns, dass Marcel sich für uns entschieden hat. Mit seiner Verpflichtung verfügen wir nun wieder über drei Torhüter. Dies wird sich positiv auf den Konkurrenzkampf auf dieser Position auswirken und damit der ganzen Mannschaft guttun. Für uns ist es deshalb ein sehr guter Neuzugang. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen vom 1. FC Lok für die unkomplizierte Lösung.“
Marcel Bergmann: „Ich freue mich, hier zu sein, die Jungs kennenzulernen und ins Training mit ihnen zu starten. Ich will meinen Beitrag leisten, um mit der Mannschaft und dem Verein den Klassenerhalt zu sichern.“
Der gebürtige Emdener war im August 2025 von den Kickers Emden zu den Probstheidaern gewechselt. Zuvor spielt er unter anderem bei Südwest-Regionalligist TSV Steinbach und Nord-Regionalligist SSV Jeddeloh. Insgesamt absolvierte der 1,90 Meter große Schlussmann in seiner bisherigen Laufbahn 60 Regionalligaspiele, in denen er 14-mal die weiße Weste behielt.
Lieber, Marcel: willkommen in Leipzig-Leutzsch!
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 19 15-1-3 41:14 46
2. FC Carl Zeiss Jena 19 12-5-2 38:18 41
3. FC Rot-Weiß Erfurt 19 10-7-2 36:24 37
4. FSV Zwickau 19 10-5-4 30:20 35
5. VSG Altglienicke 19 10-4-5 30:20 34
6. Hallescher FC 19 9-5-5 29:20 32
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 19 8-2-9 33:28 26
8. BFC Preussen (Auf) 17 7-5-5 25:23 26
9. FSV 63 Luckenwalde 18 7-5-6 23:25 26
10. Chemnitzer FC 19 6-7-6 27:29 25
11. Hertha BSC II 19 5-6-8 27:39 21
12. SV Babelsberg 03 19 5-5-9 28:33 20
13. ZFC Meuselwitz 18 4-7-7 22:30 19
14. Greifswalder FC 19 4-7-8 21:29 19
15. BFC Dynamo 18 4-5-9 20:30 17
16. BSG Chemie Leipzig 18 4-1-13 16:27 13
17. FC Eilenburg 19 2-6-11 17:35 12
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 17 1-5-11 14:33 8