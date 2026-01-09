Vom 1. FC Lok Leipzig zur BSG Chemie Leipzig

Wir verstärken unser Torwartteam. Marcel Bergmann kommt vom 1. FC Lok zu den Chemikern. Der 27-Jährige hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und steigt direkt ins Training ein.

Alexander Schmidt (Trainer und Sportlicher Leiter): „Wir freuen uns, dass Marcel sich für uns entschieden hat. Mit seiner Verpflichtung verfügen wir nun wieder über drei Torhüter. Dies wird sich positiv auf den Konkurrenzkampf auf dieser Position auswirken und damit der ganzen Mannschaft guttun. Für uns ist es deshalb ein sehr guter Neuzugang. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen vom 1. FC Lok für die unkomplizierte Lösung.“