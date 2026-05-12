Vom 08.05. bis 10.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
11.447 Zuschauer – Hallescher FC – FC Carl Zeiss Jena
7.362 Zuschauer – Chemnitzer FC – FSV Zwickau
5.658 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Hertha 03 Zehlendorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
876 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Berliner AK
312 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – TSG Neustrelitz
298 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Tasmania Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
---
501 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Einheit Wernigerode
425 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – VFC Plauen
283 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – SC Freital
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
---
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.