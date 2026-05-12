 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Vom 08.05. bis 10.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

11.447 Zuschauer – Hallescher FC – FC Carl Zeiss Jena
7.362 Zuschauer – Chemnitzer FC – FSV Zwickau
5.658 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Hertha 03 Zehlendorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

876 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Berliner AK
312 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – TSG Neustrelitz
298 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Tasmania Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

501 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Einheit Wernigerode
425 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – VFC Plauen
283 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – SC Freital

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

520 Zuschauer – 1. FC Frankfurt – MSV 1919 Neuruppin
329 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – BSC Preussen 07 Blankenfelde-Mahlow
328 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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