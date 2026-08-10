 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Vom 07.08. bis 09.08.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
FC Erzgebirge Aue

FuPa wirft auch in der Saison 2026/2027 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

12.141 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt
7.581 Zuschauer – FC Erzgebirge Aue – BFC Preussen
6.962 Zuschauer – Hallescher FC – Chemnitzer FC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

664 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – 1. FC Lok Stendal
537 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TSG Neustrelitz
372 Zuschauer – FC Mecklenburg Schwerin – TuS Makkabi Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

1.167 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FC Einheit Wernigerode
637 Zuschauer – ZFC Meuselwitz – VfB Empor Glauchau
523 Zuschauer – SG Dynamo Dresden II – SC Freital

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

noch kein Spielbetrieb

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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