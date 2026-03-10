Vom 06.03. bis 08.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
10.181 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
7.821 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Chemie Leipzig
7.300 Zuschauer – Hallescher FC – Chemnitzer FC
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
823 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Lichtenberg 47
415 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Tasmania Berlin
217 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – FC Hansa Rostock II
448 Zuschauer – VFC Plauen – VfB 1921 Krieschow
315 Zuschauer – SC Freital – FC Einheit Wernigerode
269 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – Bischofswerdaer FV 08
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.