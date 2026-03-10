 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Vom 06.03. bis 08.03.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

10.181 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
7.821 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Chemie Leipzig
7.300 Zuschauer – Hallescher FC – Chemnitzer FC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

823 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Lichtenberg 47
415 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Tasmania Berlin
217 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – FC Hansa Rostock II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

---

NOFV-Oberliga Süd

448 Zuschauer – VFC Plauen – VfB 1921 Krieschow
315 Zuschauer – SC Freital – FC Einheit Wernigerode
269 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – Bischofswerdaer FV 08

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

---

Brandenburgliga

652 Zuschauer – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – 1. FC Frankfurt (Oder)
356 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – BSC Preussen 07 Blankenfelde-Mahlow
354 Zuschauer – Ludwigsfelder FC – BSG Stahl Brandenburg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.