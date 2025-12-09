 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Vom 05.12. bis 07.12.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

1. FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 (6278 Zuschauer)

2. 1. FC Lok Leipzig - FSV Zwickau (6122 Zuschauer)

3. BFC Dynamo - Hallescher FC (2428 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Nord

1. Tennis Borussia Berlin - SG Union Klosterfelde (285 Zuschauer)

2. SV Siedenbollentin - TSG Neustrelitz (210 Zuschauer)

3. FC Viktoria Berlin - SD Croatia Berlin (186 Zuschauer)

NOFV-Oberliga Süd

1. VFC Plauen - Bischofswerdaer FV (393 Zuschauer)

2. SC Freital - RSV Eintracht 1949 (214 Zuschauer)

3. VfB Krieschow - 1. FC Lok Stendal (186 Zuschauer)

Brandenburgliga

1. BSG Stahl Brandenburg - TuS 1896 Sachsenhausen (319 Zuschauer)

2. Oranienburger FC Eintracht - Brandenburger SC Süd (120 Zuschauer)

3. SV Grün-Weiss Ahrensfelde - Werderaner FC Viktoria (90 Zuschauer)

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 09.12.2025, 14:00 Uhr
redAutor