 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Vom 05.06. bis 07.06.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Regionalliga Nordost 25/26
NOFV-Oberliga Süd 25/26
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord 25/26
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

Saison 2025/2026 ist beendet

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NOFV-Oberliga Nord

Saison 2025/2026 ist beendet

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NOFV-Oberliga Süd

Saison 2025/2026 ist beendet

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Brandenburgliga

410 Zuschauer – 1. FC Frankfurt (Oder) – SV Germania 90 Schöneiche
323 Zuschauer – TuS 1896 Sachsenhausen – BSG Stahl Brandenburg
275 Zuschauer – Brandenburger SC Süd 05 – Oranienburger FC Eintracht 1901
262 Zuschauer – MSV 1919 Neuruppin – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
168 Zuschauer – FSV Union Fürstenwalde – Ludwigsfelder FC

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