 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Vom 03.04. bis 05.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

7.036 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt
5.830 Zuschauer – FSV Zwickau – BFC Dynamo
5.613 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FSV 63 Luckenwalde

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

1.006 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Tasmania Berlin
883 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FSV Optik Rathenow
216 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Viktoria 1889 Berlin

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

358 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Einheit Rudolstadt
233 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FSV Budissa Bautzen
194 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FC Grimma

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

80 Zuschauer – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – Brandenburger SC Süd 05

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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