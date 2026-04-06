Vom 03.04. bis 05.04.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
7.036 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt
5.830 Zuschauer – FSV Zwickau – BFC Dynamo
5.613 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FSV 63 Luckenwalde
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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1.006 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Tasmania Berlin
883 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FSV Optik Rathenow
216 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Viktoria 1889 Berlin
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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358 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Einheit Rudolstadt
233 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FSV Budissa Bautzen
194 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FC Grimma
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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