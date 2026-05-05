 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Vom 01.05. bis 03.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost, in der NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie in der Brandenburgliga aus?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tanja Kaltofen

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Brandenburgliga
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?

Regionalliga Nordost

7.445 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Rot-Weiß Erfurt
7.443 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BFC Dynamo
6.227 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Preussen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!

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NOFV-Oberliga Nord

717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FSV Optik Rathenow
625 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Lichtenberg 47
509 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – FC Hansa Rostock II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!

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NOFV-Oberliga Süd

1.920 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Auerbach 1906
445 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FSV Budissa Bautzen
316 Zuschauer – SC Freital – VfL Halle 1896

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!

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Brandenburgliga

376 Zuschauer – BSG Stahl Brandenburg – SV Altlüdersdorf
214 Zuschauer – TuS 1896 Sachsenhausen – MSV 1919 Neuruppin
175 Zuschauer – Ludwigsfelder FC – Brandenburger SC Süd 05

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!

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