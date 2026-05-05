Vom 01.05. bis 03.05.: Die Top-Zuschauerzahlen im Überblick

FuPa wirft auch in der Saison 2025/2026 einen Blick auf die Fans in der Regionalliga Nordost, NOFV-Oberliga Nord und Süd sowie Brandenburgliga. Welche Klubs ziehen die Zuschauer an?
7.445 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Rot-Weiß Erfurt
7.443 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BFC Dynamo
6.227 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Preussen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost!
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717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FSV Optik Rathenow
625 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Lichtenberg 47
509 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – FC Hansa Rostock II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Nord!
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1.920 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Auerbach 1906
445 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FSV Budissa Bautzen
316 Zuschauer – SC Freital – VfL Halle 1896
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der NOFV-Oberliga Süd!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Brandenburgliga!
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