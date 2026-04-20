Voltz-Gala in Stollberg – Schöneck und Merkur verlieren an Boden

– Foto: Johannes Schmidt

Der 22. Spieltag der Sachsenklasse West hat das Klassement ordentlich durcheinandergewirbelt und für eine Zäsur im Aufstiegsrennen gesorgt. Sowohl der Spitzenreiter aus Schöneck als auch der direkte Verfolger aus Oelsnitz mussten Niederlagen gegen ambitionierte Konkurrenten hinnehmen. Während der Oberlungwitzer SV den Tabellenführer stürzte, profitierte vor allem der ESV Lokomotive Zwickau von den Patzern der Konkurrenz. Überstrahlt wurde das Geschehen jedoch von einer historischen Einzelleistung in Stollberg, wo ein einziger Akteur den Gegner im Alleingang demontierte.

Was die 60 Zuschauer in Stollberg zu sehen bekamen, glich einer Machtdemonstration von Oliver Voltz. Der Zwickauer Angreifer lieferte eine Gala-Vorstellung ab und erzielte beim 6:2-Auswärtssieg seiner Mannschaft unglaubliche fünf Treffer. Voltz startete seinen Lauf in der 15. Minute, erhöhte in der 31. Minute und sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45. Minute, bereits für die Vorentscheidung. Stollberg kam zwar durch Lennard Ernst Löbner in der 52. Minute und Richard Strehmel in der 54. Minute noch einmal heran, doch Voltz antwortete postwendend. Mit seinen Toren in der 61. Minute und 64. Minute im zweiten Durchgang raubte er den Gastgebern jede Hoffnung. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Philipp Mitzscherling in der 83. Minute. Zwickau rückt durch diesen Erfolg bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran.

Ein Befreiungsschlag par excellence gelang der Reserve von Fortuna Chemnitz. Im Kellerduell gegen den Oelsnitzer FC feierten die Chemnitzer mit einem 5:0 den ersten Saisonsieg und gaben damit ein Lebenszeichen ab. Bereits nach sechs Minuten war die Partie praktisch entschieden, nachdem Artur Melnyk mit einem Doppelschlag in der 5. Minute und 6. Minute die Weichen auf Sieg gestellt hatte. Benjamin Franke in der 30. Minute und Remo Wappler in der 45. Minute schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Den Deckel auf den souveränen Erfolg setzte Max Starke in der 80. Minute. Während Chemnitz den ersten Sieg feierte, verharrt der Oelsnitzer FC nach dieser desolaten Vorstellung auf dem vorletzten Rang. ---

Beim Aufsteiger in Meerane reichte den Gästen ein einziger Treffer zum Erfolg. Franz Reiher war es, der in der 66. Minute das goldene Tor des Tages erzielte. Meerane bemühte sich zwar bis in die Schlussphase um den Ausgleich, fand jedoch kein Durchkommen gegen die Abwehr der Irfersgrüner. Durch diesen 1:0-Auswärtssieg klettert Irfersgrün auf 15 Punkte und wahrt die Chance auf den Klassenerhalt, während Meerane auf dem 13. Platz stagniert und den Atem der Verfolger im Nacken spürt. ---

Die Zuschauer in Syrau erlebten eine furiose Partie, in der Max Rudisch zum unumstrittenen Helden avancierte. Der Angreifer der Gastgeber eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, woraufhin Max Gehrmann in der 18. Minute zunächst für den Lichtensteiner Ausgleich sorgte. Doch Syrau ließ sich nicht beirren und schlug noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu. Erneut war es Rudisch, der in der 40. Minute und nur zwei Minuten später in der 42. Minute einen Hattrick perfekt machte und sein Team mit einer komfortablen Führung in die Kabine schickte. Lichtenstein schöpfte in der 63. Minute noch einmal Hoffnung, als Gehrmann seinen zweiten Treffer markierte, doch Syrau blieb am Drücker. Tobias John stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her, ehe der eingewechselte Lucien Ritter in der 89. Minute den 5:2-Endstand besiegelte. Syrau klettert damit auf Rang elf, während Lichtenstein auf den achten Platz abrutscht. ---

Mülsen gegen Annaberg bot alle Zutaten für ein echtes Fußballdrama inklusive zweier Strafstöße und einer spektakulären Wende. Chris Weber brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute in Front, und als Willi Papsdorf in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte, schien Mülsen auf der Siegerstraße. Doch Annaberg bewies eine beeindruckende Moral. Simon Schmiedl leitete in der 62. Minute die Aufholjagd ein, ehe Florian Weiß in der 69. Minute ebenfalls per Foulelfmeter den Ausgleich markierte. Der Schock für Mülsen folgte in der 82. Minute, als der eingewechselte Tommy Meyer die Partie komplett drehte und zum 3:2 für die Gäste traf. Annaberg schiebt sich damit auf den siebten Platz vor, während Mülsen auf Rang zwölf verharrt. ---

Der BSC Freiberg unterstrich seine gute Verfassung und entführte mit einem verdienten 3:0-Sieg alle drei Punkte aus Reichenbrand. In einer über weite Strecken kontrollierten Partie brachte Lukas Böhme die Freiberger in der 43. Minute per Strafstoß in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julius Christopher Otto in der 61. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Gastgeber merklich brach. Den Schlusspunkt setzte Lucas René Hanitsch in der 71. Minute. Freiberg klettert durch diesen Erfolg auf den sechsten Tabellenplatz und stabilisiert sich in der oberen Tabellenhälfte, während Reichenbrand auf den zehnten Rang abrutscht. ---

Das Topspiel des Tages hielt, was es versprach, und endete mit einer Überraschung. Der Oberlungwitzer SV bezwang den Tabellenführer VfB Schöneck 1912 mit 2:1 und machte das Rennen um den Aufstieg damit wieder völlig offen. Dominik Seifert brachte die Hausherren in der 15. Minute in Führung und sorgte für Jubel unter den Zuschauern. Als Martin Eigendorf in der 53. Minute auf 2:0 erhöhte, wankte der Spitzenreiter bedenklich. Schöneck kam durch Tim Müller in der 64. Minute zwar noch einmal heran, konnte die fünfte Saisonniederlage jedoch nicht mehr abwenden. Trotz der Pleite bleibt Schöneck an der Spitze, während Oberlungwitz auf den vierten Platz klettert. ---

Der SV Merkur 06 Oelsnitz hat im Kampf um die Tabellenspitze einen herben Dämpfer erlitten. Beim FSV Motor Marienberg unterlag der Tabellenzweite nach einer umkämpften Begegnung mit 3:1. Die Gastgeber zeigten sich vor 77 Zuschauern von Beginn an hellwach. Rick Bauer brachte Marienberg in der 21. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause in der 51. Minute mit seinem zweiten Tor nach. Oelsnitz bäumte sich zwar auf und kam durch Toni Döge in der 56. Minute zum Anschlusstreffer, doch die Defensive der Marienberger hielt dem Druck stand. In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Kilian Gerlach mit dem 3:1 alles klar. Marienberg festigt damit den fünften Tabellenplatz, während Merkur den Rückstand auf Schöneck nicht verkürzen konnte.

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