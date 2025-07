„Vollzeit-Daddy und Teilzeit-Fußballtrainer“: Kalaba bleibt in Berg

Die Verlängerung für die kommende Saison 2025/26 wurde schon in der Endphase der abgelaufenen Spielzeit finalisiert. Wie gewohnt bleibt der Trainer also mit vollem Einsatz dabei, einzig ein äußert erfreulicher Umstand stellt die Beteiligten temporär vor Herausforderungen: Djoko Kalaba wurde vor wenigen Wochen Vater. „Der Verein hat sich wegen meiner Vaterschaft ein wenig Sorgen gemacht. Aber ich glaube, meine Frau und ich haben da einen guten Plan aufgestellt“, so der Coach. Kalaba will versuchen, seine Rollen als Vater und Fußballtrainer so gut wie möglich unter einen Hut zu bekommen.

Fußballtrainer Djoko Kalaba und der MTV Berg: Diese Kombination scheint einfach gut zu funktionieren. Seit 2020 betreut der Übungsleiter die zweite Herrenmannschaft am Ostufer des Starnberger Sees, zuvor war er bereits im Jugendbereich des Vereins aktiv. Und ein Ende der Zusammenarbeit ist noch lange nicht in Sicht. Kalaba soll Bergs A-Klasse-Fußballern auch in Zukunft erhalten bleiben. „Von meiner Seite gab es überhaupt keinen Grund, mich umzuorientieren“, erklärt der Trainer.

Abgesehen davon ist dem Übungsleiter stets die Unterstützung aus den eigenen Reihen sicher. In Simon Kullak haben die Berger einen ehemaligen MTV-Spieler als Co-Trainer für die erste Herrenmannschaft gewinnen können; in der vergangenen Saison hatte Kalaba oft noch zusätzlich Aufgaben an der Seite von Cheftrainer Maximilian Wagner übernommen. Kullak wäre also ein Kandidat, der im Notfall für Kalaba einspringen könnte. Besonders die Hinrunde gilt es, organisatorisch zu meistern. „Ich werde wahrscheinlich noch bis Ende November arbeiten, danach ist geplant, dass ich für ein gutes Jahr in Elternzeit gehe“, verrät Kalaba. „Dann bin ich Vollzeit-Daddy und Teilzeit-Fußballtrainer. Die Rückrunde wird vermutlich etwas entspannter.“

Sportlich will die MTV-Reserve an die erfolgreiche Rückserie der abgelaufenen Spielzeit anknüpfen. 21 Zähler holte Bergs Zweite nach dem Jahreswechsel, in der ersten Saisonhälfte waren es nur zehn Punkte gewesen. „Wir wollen in diesem Jahr auch die Hinrunde besser abschließen“, kündigt der Trainer an. Der von Kalaba häufig gepredigten Faktor „Konstanz“ – besonders in Sachen Personal – soll dabei weiterhin eine große Rolle spielen. „Die stetig hohe Trainingsbeteiligung hat uns den Spaß zurückgebracht. So hatten wir auch am Spieltag wenige Abweichungen in der Aufstellung, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir unsere Qualitäten besser auf den Platz bringen konnten.“