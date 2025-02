»Vollstes Vertrauen«: Schaufling setzt weiter auf sein Trainer-Duo

Mit zehn Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage gegen Kellerkind SV Neuhausen/Offenberg II rangieren Steininger, Berndl, Spannmacher und Co. mit Anschluss auf die beiden vorderen Ränge auf Tabellenplatz drei. "Manuel und Dominik sind beide sehr gut in unserem Verein integriert und arbeiten sehr akribisch, um die Mannschaft stetig besser werden zu lassen, was auch die Trainingsbeteiligung und die Ergebnisse auf dem Platz zeigen", ergänzt Teammanager Martin Höcker.



Für Manuel Weinberger und Dominik Kerschl ist der SV Schaufling bereits die dritte gemeinsame Trainerstation. Zuvor betreuten die beiden Defensivspezialisten schon den TSV Grafling und den SV Schöllnach, den sie 2023 als Meister in die Kreisklasse führten.

"Die Verlängerung war für uns beide reine Formsache. Wir fühlen uns sehr wohl und sportlich läuft es ebenso sehr zufriedenstellend. Wir haben eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von weit über 20 Spielern, das ist in der A-Klasse schon sehr bemerkenswert. Außerdem genießen wir das vollste Vertrauen von Seiten des Vereins. Da auch zur neuen Saison keine großen Kaderveränderungen anstehen werden, sind wir auf einem sehr guten Weg und freuen uns, weiterhin mit der Mannschaft in Schaufling zusammenarbeiten zu dürfen. Unser Hauptaugenmerk liegt momentan aber ganz klar bei der aktuellen Saison", betonen die beiden spielenden Chefanweiser, die ihr Team am 16. Februar zum Trainingsauftakt bitten. Höhepunkt der sechswöchigen Vorbereitung ist ein dreitägiges Trainingslager in Salzburg mit 40 Mann.