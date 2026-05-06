Vollnhals zieht davon – Hallermeier schiebt sich aufs Treppchen

Benedikt Vollnhals (mi.) hat sich einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet. Korbinian Lommer (li.) ist sein erster Verfolger. Christ. Hallermeier (re.) folgt auf Platz drei. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Alleine an der Spitze der Torjäger thront Benedikt Vollnhals, der sich einen Vorsprung von fünf Toren herausarbeiten konnte. Der Torjäger und Spielertrainer vom SV Eitensheim traf in den letzten beiden Partien sieben Mal. Zuvor war er zwei Spiele in Folge torlos geblieben. Offensichtlich hatte er sich die Treffer aufgehoben.

"Nur noch" auf Platz zwei ist Korbinian Lommer vom SV Eichenried. Der 24-Jährige konnte gegen den TuS Oberding und den BSG Taufkirchen seine Treffer Nummer 21 und 22 erzielen. Er wird es dennoch erstmal verschmerzen können. Einerseits steht er mit dem SV Eichenried unangefochten an der Spitze der Kreisklasse, zum anderen hat er auch noch vier Spiele Zeit, Vollnhals wieder einzuholen.